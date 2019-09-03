РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Начальник штаба ГУ МВД России по Подольску Сергей Овчинников 6 сентября примет жителей городского округа, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по городскому округу Подольск Сергеем Овчинниковым пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. Прием пройдет 6 сентября с 17:00 до 20:00.

В приеме смогут принять участие все желающие. Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-76.