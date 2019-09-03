РИАМО - 3 сен. В Московском метрополитене на Калужско-Рижской линии произошел сбой, движение поездов было остановлено на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город», сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

Какое-то время поезда на вышеуказанном участке ходили только в обратном направлении с увеличенными интервалами. На данный момент сбой устранен.

«Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от «Октябрьской» до «Китай-города» восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Движение поездов на Калужско‑Рижской линии метро ввели в график>>