РИАМО - 3 сен. Новая пристройка к школе на 400 мест появится на улице Аэропортовская в подмосковной Лобне, объект планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком выступит ООО «Строй-проект», победившее в аукционе на строительство пристройки. В новом объекте разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеки с медиатекой, столовой, административными и вспомогательными помещениями.

«В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Пристройку возведут в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет бюджетных средств.