РИАМО - 3 сен. Прощание с советской актрисой Зинаидой Славиной, которая скончалась на 80-м году жизни, пройдет 6 сентября в театре «Содружество актеров Таганки», сообщил РИАМО представитель театра.

«Панихида будет проходить на Большой сцене театра «Содружества актеров Таганки». Начало 6 сентября в 13:00», - сказал собеседник агентства.

Актриса скончалась от онкологического заболевания.

Зинаида Славина родилась в Петергофе 6 апреля 1940 года. В 1964 году она окончила Театральное училище имени Щукина. В студенчестве она исполнила главную роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана», который затем стал первой постановкой «Театра на Таганке». Она известна зрителям по ролям в фильмах «Софья Перовская», «Происшествие, которого никто не заметил», «Нос», «Иван да Марья» и многих других.