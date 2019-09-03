РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 сен. Воспитанники образовательных учреждений Балашихи приняли участие в соревнованиях на знание правил дорожного движения в рамках Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Балашихи – безопасность на дорогах», победителями стали ученики балашихинского лицея и ребята из детского сада №14, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло во вторник на площади у Ледового дворца «Арена-Балашиха». В нем приняли участие сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», общественных организаций горокруга, педагоги и жители.

«Сегодня на площади у Ледового дворца (в Балашихе – ред.) мы провели для детей соревнования по правилам дорожного движения. Соревнования организовали для воспитанников 7 дошкольных образовательных учреждений от 6 до 7 лет и учеников 8 школ округа – от 10 до 13 лет. В каждой команде – по 10 человек», – сказала старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД, майор полиции Алевтина Кудинова.

Она добавила, что дети приняли участие в фигурном вождении велосипеда, викторинах по разгадыванию кроссвордов, сбору пазлов на скорость, починили неисправный велосипед и выполнили другие задания. Победителями турнира стали – команда Балашихинского лицея и воспитанники детского сада №14 «Ручеек».

«Таким образом, мы планируем совершенствовать формы и методы пропаганды правил дорожного движения среди детей», – заключила Кудинова.

По завершению соревнований детям вручили настольные игры, информационные брошюры и сладости.