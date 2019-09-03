РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Жильцы более 60 домов в микрорайоне Климовск Подольска 4 сентября останутся без горячей воды, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 4 сентября, с 8:00 до полуночи не будет горячей воды в микрорайоне Климовск по адресам: улица Рябиновый проезд, дома №№1, 3, 5; улица Рощинская, дома №№2А, 4А, 15А, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А; улица Садовая, дома №№13, 16, 22, 26, 28, 30; улица Советская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 13А, 13Б, 1Б; улица Победы, дома №№6, 10/1, 12, 14; улица Красная, дома №№1А, 1Б, 8, 9; улица Школьная, дома №№7, 8, 10, 31, 33, 37Б, 38, 40, 43А, 49; Больничный проезд, дома №№2/1, 2/2; улица Ленина, дома №№6А, 7, 9, 10Б, 13, 15/2, 17, 21, 27; Октябрьский переулок, дома №№12, 27; улица Ихтиманская, дома №№1, 3, 4, 5 и Железнодорожная улица, дом №5», – говорится в сообщении.

В данный промежуток времени работники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут проводить плановые ремонтные работы на теплотрассе.