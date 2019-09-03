РИАМО - 3 сен. В первом полугодии в Подмосковье заключили более 29 тысяч браков, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

«По бракам качественное увеличение — больше, чем на 1 тысячу браков. У нас более 29 тысяч браков (за полугодие - ред), в прошлом году было 28 тысяч», - сказала Филатова.

Она уточнила, что жители Москвы регулярно регистрируют браки в Московской области.