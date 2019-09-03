РИАМО - 3 сен. За семь месяцев 2019 года в Подмосковье родились около 42 тысяч детей, это меньше, чем в прошлом году, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

«Информация по июль месяц включительно за 2019 год - у нас 41,8 тысячи рождений. В сравнении с 2018 годом это меньше, к сожалению, было 49 тысяч рождений. Но думаю, что еще нагоним», - сказала Филатова.

Она уточнила, в Подмосковье снизилась смертность более чем на 2 тысячи в первом полугодии.