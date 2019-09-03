РИАМО - 3 сен. В аэропорту «Внуково» в период с 09:00 2 сентября до 09:00 3 сентября девять рейсов задержали на вылет более чем на четыре часа, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил <…>, пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Обратившиеся пассажиры размещены в гостиничных комплексах: «Инсайд», «Картмазово», «Взлет», «Аструс», «Хилтон»», — говорится в сообщении.

Сообщения о задержке рейсов передают по громкой связи в аэропорту. Сотрудники санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора мониторят расписание, чтобы своевременно оказывать помощь и консультировать пассажиров, а также разъясняют им их права.