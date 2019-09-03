РИАМО - 3 сен. В августе в Подмосковье зарегистрировали новорожденных с именами Марсель, Оливна, Мираэль и Божена, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

«Редкие имена у нас появились, некоторые совсем новые. Ясмина, Луна, Оливна - такого у нас не было, Августина, Божена. Мальчики - Назар, Демьян, Марсель, Евсей, Димин, Мираэль», - сказала Филатова.

Она добавила, что в августе новорожденных девочек в Подмосковье чаще всего называли Кира, Ксения, Дарья, Маргарита, София, а мальчиков - Семен, Федор, Никита, Артем, Иван, Кирилл.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех роддомах региона с 1 сентября выдают подарочные наборы для малышей и их мам. В комплект «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 самых необходимых предметов (одежда, средства ухода, аптечка, игрушки). Получить подарок могут семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. В качестве альтернативы семьи могут получить 20 тысяч рублей.