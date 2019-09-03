РИАМО – 3 сен. Модель крылатой ракеты «Альфа» в натуральную величину установили на постаменте во дворе колледжа «Энергия» в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа.

Торжественная церемония прошла в День знаний в честь ознаменования 75-летия со дня основания АО «ВПК «НПО машиностроения»» и 105-летия со дня рождения основателя предприятия академика Владимира Челомея.

«Генеральный директор – генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов торжественно открыли на территории колледжа «Энергия» монумент крылатой ракете «Альфа», разработанной на градообразующем предприятии», – говорится в сообщении.

Студенты «Энергии» по традиции смогли встретиться Каторовым и Леоновым и задать им вопросы о жизни, учебе, городе и своем профессиональном будущем на его территории.

По данным Реутовского информагентства, также в рамках торжественного мероприятия в честь празднования 75-летия со дня основания АО «ВПК «НПО машиностроения» и 105-летия со дня рождения Владимира Челомея пятеро педагогов школ округа и преподаватель детского технопарка «Изобретариум» получили премию за популяризацию технических наук.