РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Около 20 земельных участков для многодетных семей планируют распределить в подмосковном Подольске, процедура распределения земли состоится 9 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске готовы для предоставления многодетным семьям округа 19 земельных участков. Площадь каждого участка составляет около 1 тысячи квадратных метров. В частности, 2 земельных участка расположены в деревне Злобино городского округа Серпухов, с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», также 17 участков с видом использования для «ведения садоводства» находятся в деревне Никулино Подольска», – говорится в сообщении.

Процедура распределения данных участков пройдет 9 сентября в 15:00 в аудитории №410 администрации Подольска. Начало регистрации представителей многодетных семей в 14:00, наличие паспорта обязательно.

Если многодетная семья приглашена заказным письмом на участие в жеребьевке, но желает отказаться от участия в процедуре распределения вышеуказанных земельных участков, то ей необходимо подать письменное заявление до проведения процедуры жеребьевки. В случае отсутствия отказа от участия, участие в процедуре жеребьевки за нее осуществляет секретарь комиссии по распределению земельных участков.

За более подробной информацией следует обращаться в комитет имущественных и земельных отношений администрации округа по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 210. Телефон: 8(496)769-41-98.