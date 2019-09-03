РИАМО - 3 сен. Новорожденным начали выдавать полисы ОМС в роддомах Подмосковья, кроме этого, женщины смогут получить ИНН и справку на получение единовременного пособия, сообщила на пресс-конференции в РИАМО начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

«У нас есть поручение губернатора подготовить максимальный пакет услуг, который могли бы оказывать на удаленном рабочем месте в роддомах и перинатальных центрах в органах ЗАГС. Мы опирались на то, что нужно женщине, когда она выходит из роддома. Прежде всего, это полис ОМС. Второе – документы, связанные с пенсионным фондом и федеральной налоговой службой. Также присваивается ИНН и СНИЛС», – сказала Филатова.

По ее словам, в комплекс услуг будет также входить оформление материнского капитала.

«Основной документ, который требуется тем, кто имеет второго и последующего ребенка, это материнский капитал. Эта услуга востребована сразу же после рождения», – уточнила Филатова.

Пилотный проект, в рамках которого в роддомах и перинатальных центрах региона организовано удаленное рабочее место для сотрудников ЗАГСов, реализуется в 10 муниципалитетах Подмосковья. Комплексную услугу «Рождение ребенка» оказывают в Наро-Фоминском, Мытищинском, Щелковском, Видновском, Коломенском перинатальных центрах и Московском областном перинатальном центре в Балашихе, а также в роддомах Королева, Пушкина, Люберец и Раменского.

При выписке роженицы получают необходимые для малыша документы: свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, а также прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детский сад.