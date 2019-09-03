РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 сен. Подмосковная Балашиха 21 сентября присоединится к общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой планируется высадить на территории округа более 40 тысяч сосен, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«21 сентября Балашиха присоединится к общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Центральной площадкой в городском округе станет Ольгинский лесопарк. Там планируем высадить более 40 тысяч сеянцев сосны», – сказал глава округа Сергей Юров.

Он добавил, что также акция пройдет по всей территории городского округа. Управляющие компании Балашихи будут высаживать во дворах каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.