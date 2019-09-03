РИАМО – 3 сен. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Россию, сообщает Федеральное агентство новостей.
Путин встретился с монгольским премьером во вторник в рамках официального визита в эту страну.
«У вас есть приглашение посетить нашу страну. Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку в Россию», — сказал Путин.
Он также отметил важность подписанного во вторник соглашения о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Монголией. Президент выразил надежду, что страны будут двигаться вперед.
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