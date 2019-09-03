РИАМО – 3 сен. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Россию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин встретился с монгольским премьером во вторник в рамках официального визита в эту страну.

«У вас есть приглашение посетить нашу страну. Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку в Россию», — сказал Путин.

Он также отметил важность подписанного во вторник соглашения о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Монголией. Президент выразил надежду, что страны будут двигаться вперед.