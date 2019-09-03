РИАМО - 3 сен. Председатель федерального комитета Либертарианской партии России Сергей Бойко задержан днем во вторник в Москве, сейчас он находится в Троицком ОВД, сообщается на странице партии в соцсети «ВКонтакте».

«Ему (Бойко – ред.) вменяют организацию несанкционированной акции за репост видео Любови Соболь с призывом приходить на шествие 31 августа», – уточняется в публикации.

По информации на странице, в отделении полиции Бойко разрешили сделать один звонок, после чего изъяли телефон.

Шествие «Против политических репрессий» по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади состоялось в Москве 31 августа. По данным МВД, в нем участвовали 750 человек. По данному факту столичная полиция возбудила дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.

Акции протеста в Москве начались после отказа в регистрации некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными. В связи с этим в столице проводились акции оппозиции – как согласованные, так и несанкционированные.