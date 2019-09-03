РИАМО – 3 сен. Две крупные подмосковные пивоваренные компании примут участие в форуме «Пивоваренная отрасль России – 20 лет вместе», который начнет работу 13 сентября, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Форум представителей пивоваренной отрасли приурочен к 20-летию со дня образования Союза российских пивоваров.

«Актуальные проблемы и будущее российского пивоварения на форуме обсудят и подмосковные производители. В мероприятии примут участие крупные современные высокотехнологичные предприятия, выпускающие разнообразную пивную продукцию – «Московская Пивоваренная Компания» из городского округа Мытищи и «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» из Клина», – сказал Разин.

Форум пройдет в Москве 13 сентября. Мероприятие проводит Союз российских пивоваров.

«На территории Подмосковья осуществляют деятельность 52 предприятия-производителя пива. В прошлом году в регионе произвели 55,65 миллиона декалитров литров. Один декалитр соответствует 10 литрам», – отметил Разин.

Министр добавил, что доля предприятий «Московская Пивоваренная Компания» и «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» в общем объеме производства пива составляет 98%. Экспорт пива из Московской области в 2018 году составил 15,5 миллиона долларов.