РИАМО – 3 сен. Советская и российская актриса Зинаида Славина скончалась из-за онкологического заболевания, прощание с ней состоится 6 сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

О смерти актрисы рассказал ее супруг Сергей Славин.

«Восьмого июля боли появились в животе, но она врачей как-то обходила. 28 июля все-таки уговорил в Склиф поехать, а там сразу диагноз поставили. Уже с метастазами. Там пять дней, через три дня уже были в Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена — ред.), и в Герцена светила всей уже нашей онкологии крутили, вертели и сказали, что это уже просто бесполезно», – сказал Славин.

После этого актрису определили в хоспис, где она провела 11 дней.

Зинаида Славина родилась в Петергофе 6 апреля 1940 года. В 1964 году она окончила Театральное училище имени Щукина. В студенчестве она исполнила главную роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана», который затем стал первой постановкой «Театра на Таганке». Она известна зрителям по ролям в фильмах «Софья Перовская», «Происшествие, которого никто не заметил», «Нос», «Иван да Марья» и многих других.