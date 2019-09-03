РИАМО - 3 сен. ООО «Степаново», которое владеет участками земли площадью 42,3 гектара, нарушило земельное законодательство, о чем стало известно уже давно из материалов администрации Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Участки расположены в Дмитровском городском округе Московской области и принадлежат на праве собственности ООО «Степаново», которое было привлечено к административной ответственности по статье 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Компания штраф вовремя не оплатила, из-за чего Россельхознадзор составил еще один протокол об административном правонарушении. Материалы дела направили в суд, который признал компанию виновной и привлек ее к ответственности. На ООО был наложен новый штраф в двукратном размере суммы неуплаченного ранее административного штрафа – 800 тысяч рублей.