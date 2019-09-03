РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 сен. Кузнеца-художника и основателя частного музея «Железное царство» в деревне Коростово Валентина Воробьева удостоили звания «Почетный гражданин городского округа Красногорск Московской области», сообщил председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов.

«В этом году (в 2019 году – ред.) звания «Почетный гражданин городского округа Красногорск» удостоен выдающийся художник Валентин Воробьев. Мы видим его работы на улицах Красногорска, он проводит большую работу с детьми и молодежью», – сказал Трифонов.

Он добавил, что в нынешнем году на рассмотрение совета депутатов представили только одну кандидатуру на присвоение этого почетного звания. Почетными гражданами Красногорска в текущем году стали уже трое горожан. Всего же почетного звания в разные годы удостоены около 40 жителей.

Валентин Воробьев – потомственный кузнец, заслуженный художник России, один из основателей и председатель Союза кузнецов-художников России.