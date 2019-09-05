10 направлений электричек связывают Москву с Подмосковьем. Пассажиры, которые постоянно ездят в электричках, знают, какое «лицо» у каждого направления и как оно меняется. В последнее время на железной дороге обновляется парк поездов, появляются билетные автоматы, приводятся в порядок вокзалы. Но все же зачастую решает публика. Редакция РИАМО совместно с пассажирами электричек составила портрет каждого направления железной дороги. Какое из них – самое маргинальное, злачное, романтичное, культурное, самое продвинутое, сонное, спортивное или дачное, а где больше всего торговцев и паломников, смотрите в нашей интерактивной инфографике.