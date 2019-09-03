РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 4 сентября откроется выставка «Ребенок и гравюра», на которой свои работы представят ученики художницы Дарьи Фетисовой, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Студентка Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова при Российской академии художеств и выпускница Климовской художественной школы Дарья Фетисова организует в микрорайоне Климовск выставку работ своих первых учеников. Гравюры были созданы во время мастер-класса по эстампу. Открытие выставки состоится 4 сентября в библиотеке №26 микрорайона Климовск. Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Посетителей ждет музыкальная программа, история проведения занятий, уникальные работы и их авторы, а также знакомство с педагогом, который расскажет о процессе и самой технологии печати линогравюр.