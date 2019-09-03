РИАМО – 3 сен. Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые залезли на 215-метровую радиовышку в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Вышка находится на Фрязевском шоссе в Электростали. Объект охраняла частная организация, сообщение о тревоге поступило в дежурную часть отдела вневедомственной охраны.

«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили молодых людей, забравшихся на 215-метровую радиовышку. С соблюдением мер безопасности любителей экстрима вернули на землю и доставили в отдел полиции», – говорится в сообщении.

Задержанным от 15 до 32 лет, большинство из них были нетрезвыми. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение пропускного режима на охраняемый объект.