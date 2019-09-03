РИАМО – 3 сен. Порядка 50 километров дублеров и разгонных полос планируется построить на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в ближайшие годы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работа по реконструкции МКАД продолжается. В ближайшие годы в виде дублеров и разгонных полос здесь будет построено порядка 50 километров дорог. За счет дополнительных подъездов пропускная способность кольцевой магистрали значительно повысится», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, после запуска дополнительных подъездов, разгонных полос и дублеров в районе реконструируемой развязки пропускная способность участка МКАД увеличится в среднем на 10-20%.

Глава Стройкомплекса напомнил, что в Москве с 2011 года реконструировали уже 15 развязок на МКАД. Движение по 15-ой развязке МКАД – Беседенское шоссе открыли во вторник. Новая развязка улучшит транспортную доступность трех районов Москвы, в которых проживают около 500 тысяч человек.