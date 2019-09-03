РИАМО - 3 сен. В подмосковном Солнечногорске сотрудники Росгвардии задержали и передали полиции находившегося в федеральном розыске мужчину, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Житель Раменского городского округа разыскивался правоохранительными органами по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

«Мужчина привлек внимание патруля вневедомственной охраны, когда при виде росгвардейцев резко развернулся и попытался скрыться в переулке. Сотрудники задержали подозреваемого и передали его полиции для дальнейшего разбирательства, в ходе которого и был установлен факт его нахождения в федеральном розыске», – говорится в сообщении.