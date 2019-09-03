РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 сен. Семеро жителей подмосковного Красногорска удостоились премии совета депутатов городского округа, каждый лауреат получит по 100 тысяч рублей, сообщил председатель совета депутатов Красногорска Сергей Трифонов.

Депутаты встретились с лауреатами премии во вторник. Разговор шел о достижениях горожан и проблемах, с которыми они сталкиваются в работе.

«Премия совета депутатов существует уже 6 лет. Вручается лучшим гражданам городского округа в социально-значимых областях: здравоохранение, образование, культура, спорт. Решение принимает совет депутатов по представлению профильных департаментов администрации. В 2019 году лауреатами стали 7 человек», – сказал Трифонов.

Председатель совета депутатов добавил, что дипломы лауреатам торжественно вручат на праздновании Дня округа 14 сентября. Сами денежные средства – по 100 тысяч рублей – они получат до праздника, после соблюдения всех формальностей.

«Премия не целевая, и лауреаты могут потратить эти средства по собственному усмотрению», – отметил Трифонов.

В 2019 году премию присудили директору школы №15 Ольге Гацкевич, директору центра творчества Елене Сапроновой, заведующей детским садом №49 Анжеле Плаксинов, врачу-педиатру участкового детского поликлинического отделения поликлиники №2 Красногорской горбольницы №2 Ларисе Бондарчук, старшей медсестре Красногорского кожно-венерологического диспансера Надежде Свечковой, преподавателю музыкальной школы имени Наседкина Любови Бочковой, директору спортивной школы олимпийского резерва Лилиане Геворковой.