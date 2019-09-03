РИАМО - 3 сен. За минувшее лето в столице изъяли 15 восьмиместных легковых такси, чьи водители не проходили медицинский осмотр перед началом рабочего дня и не осуществляли техосмотр своих транспортных средств, подвергая тем самым опасности жизнь и здоровье пассажиров, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы МАДИ.

«Инспекторы МАДИ временно изъяли 15 восьмиместных автомобилей такси из-за отсутствия у водителей медицинского, а в некоторых случаях – технического осмотра автомобилей за летний период 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Рейды сотрудники МАДИ проводили совместно с ГИБДД на различных регулярных городских автобусных маршрутах. В ходе проверок также выяснилось, что водители нередко перевозили в восьмиместных такси более 10 пассажиров, опять же подвергая их жизнь и здоровье опасности.

«Кроме того, если на восьмиместный автомобиль оформлено разрешение на ведение таксомоторной деятельности, к нему предъявляются те же требования, что и к обычным легковым такси: на кузове машины должна быть специальная цветографическая схема в виде «шашечек», а на крыше – опознавательный фонарь такси. В салоне автомобиля обязательно наличие информации о тарифах и перевозчике», - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что МАДИ и ГИБДД ежедневно проверяют такси на проблемных участках улично-дорожной сети в Москве. Проверки помогают дисциплинировать водителей, что делает поездки пассажиров комфортнее и безопаснее, также эта работа позволяет сокращать количество нарушений ПДД.