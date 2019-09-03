РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 3 сен. В подмосковном Дзержинском 7 сентября проведут соревнования по вейкбордингу FWP Games 2019, сообщается в Instagram-аккаунте экстрим-парка «Фристайл».

«Седьмого сентября в городском округе Дзержинский пройдут соревнования по вейкбордингу на приз главы. Начало в 9:00», – говоритсяв сообщении.

Соревноваться будут в нескольких категориях. Это Amateurs men – для любителей, Open men – общая категория без ограничений по уровню подготовки, Mobstacles only – катание только по фигурам без ограничений по уровню подготовки.

Первые две категории будут проводиться на второй лебедке, категория «только фигуры» – на третьей.