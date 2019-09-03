РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. Демонтаж незаконно размещенного торгового объекта провели в поселке Томилино подмосковных Люберец во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Объект находился по адресу: улица Гаршина, дом №3Б.

«Сегодня (3 сентября – ред.) сносится торговый объект, который принадлежит юридической компании. Он был незаконно построен. По решению суда, которое было вынесено месяц назад, собственнику объекта было дано время на добровольный демонтаж. Собственник добровольный демонтаж не произвел, поэтому мы проводим его принудительно», – сказал заместитель руководителя администрации Люберец Александр Семенов.

По его словам, объект был построен с нарушениями правил и норм. Всего с начала года в Люберцах снесли 7 незаконных объектов.