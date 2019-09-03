РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Во вторник в подмосковном Подольске почтили память жертв террористических актов, памятная акция, которая прошла в сквере Воинов-интернационалистов, была приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В акции приняли участие школьники, студенты, активисты общественных организаций, неравнодушные жители и многие другие.

«В День солидарности участники акции вспомнили всех погибших в ходе террористических актов в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других. Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми проявлениями террора в мире», – говорится в сообщении.

Среди почетных гостей была заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, а также представители комитета по делам молодежи администрации округа и многие другие.