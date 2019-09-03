РИАМО - 3 сен. Полицейские в подмосковном Воскресенске изъяли 800 граммов метилэфедрона у 27-летнего жителя Республики Марий Эл, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято 56 свертков с веществом, весом около 800 граммов. По результатам исследования установлено, что изъятое является производным наркотического средства N-метилэфедрона», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Воскресенский городской суд заключил подозреваемого под стражу.