РИАМО - 3 сен. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам участника акции протеста 27 июля Ивана Подкапаева, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«3 сентября 2019 года Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Подкапаева И.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», и назначении ему наказания в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

Несогласованная акция протеста прошла в центре Москвы 27 июля, ее участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму ряд незарегистрированных оппозиционных кандидатов. Во время митинга задержали более 1 тысячи человек. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.