РИАМО – 3 сен. В Москве 15 сентября состоится осенний велофестиваль, который проводится в преддверии Всемирного дня без автомобиля (22 сентября), говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Маршрут заезда велофестиваля выбрали сами москвичи, приняв участие в голосовании на официальном сайте мероприятия и в соцсетях. Его протяженность составит 24 километра.

«Маршрут: от стартового городка в «Лужниках» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к «Лужникам», – говорится в сообщении.

Принять участие в спортивном мероприятии смогут взрослые и дети от трех лет, которых будут сопровождать родители. Велопрогулка завершится развлекательной программой у стадиона «Лужники». Те, у кого нет велосипеда, смогут арендовать его в пунктах городского велопроката.

«Также в рамках фестиваля состоится групповая кольцевая (несколько кругов по 1,8 километра) велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона «Лужники», в которой примут участие более 300 спортсменов», – отмечается в материале.

Всего же в осеннем велофестивале примут участие порядка 30 тысяч человек. Сбор участников 15 сентября намечен на 10:00, а старт велоколонны – на 12:00. Скорость движения будет ограничена 15 километрами в час. Время проезда всей колонны составит 2,5 часа.