РИАМО - 3 сен. В Подмосковье 767 жителей предпенсионного возраста заключили договоры на обучение с 84 образовательными организациями, эти услугу реализуют в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», говорится в сообщении пресс-службы Министерства социального развития Московской области.

Как говорит статистика, охотнее всего жители предпенсионного возраста поступают на инженерное дело, управление государственными закупками, бухгалтерию, кадровое делопроизводство и информационные технологии. Министерство социального развития Московской области каждую неделю проверяет, кто из жителей региона в этой возрастной группе хочет присоединиться к мероприятиям по обучению и дополнительному образованию.

«На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению готовы приступить более 1,1 тысячи человек, а в общей сложности до 2024 мы планируем обучить порядка 11,5 тысяч жителей предпенсионного возраста», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Стать участником обучения могут граждане, которые находятся в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, а также ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения, либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

Для нетрудоустроенных участников обучения, которые ищут работу, в ходе образовательного процесса будут платить стипендию в размере 11,29 тысячи рублей в месяц.

Узнать дополнительную информацию о проекте можно по телефонам и электронным адресам, указанным на сайте министерства социального развития Московской области в подразделе «Подведомственные организации и учреждения».