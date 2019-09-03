РИАМО - 3 сен. За минувшие выходные взрывотехники нашли 27 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Можайском, Рузском и Волоколамском округах, для безопасности жителей в местах обнаружения поставили охрану, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Десять снарядов времен ВОВ было обнаружено на территории Можайского городского округа, шесть – нашли в городском округе Руза и один снаряд – в Волоколамском округе», – сказал начальник поисково-спасательного отряда №22 (взрывотехнический) ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Совенков.

Параллельно с досмотром обнаруженных снарядов специалисты провели обследование мест происшествия, и нашли еще 10 снарядов в боевом состоянии.

Совенков отметил, что при этих снарядах были взрыватели, любое неверное движение могло привести к их активации. Он успокоил, что жизни местных людей ничто не угрожает, так как в местах обнаружения боеприпасов силами ОМВД городских округов выставили охрану.

«Артиллерийские снаряды планируется изъять и уничтожить 3 сентября», – уточнил он.

С начала текущего года взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» извлекли и уничтожили 432 боеприпаса различного калибра времен Великой Отечественной войны, в том числе свыше 8 – на прошлой неделе.