РИАМО - 3 сен. В столице 14 сентября состоится парад городской техники, в котором примет участие более 600 единиц специализированной техники городских служб, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков доложил о проведении Московского парада городской техники.

«Парад, в котором примет участие более 600 единиц специализированной техники городских служб, пройдет 14 сентября 2019 года на Садовом кольце. В параде примут участие коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея «Московский транспорт», — говорится в сообщении.

В параде также примут участие ретромашины.

Парадная колонна двинется в 11:00 с площади Академика Сахарова. После парада на площади Академика Сахарова пройдет выставка под открытым небом, в которой примут участие свыше 200 машин техники городских служб.

В акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада пожарно-спасательные корабли и команда «АквабайкСПАС» Главного управления МЧС России по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

Первый Московский парад городской техники прошел в сентябре 2016 года.