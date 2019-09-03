РИАМО - 3 сен. Парад московского студенчества пройдет в Москве 14 сентября на территории парка Победы на Поклонной горе, с инициативой возродить мероприятие выступили студенты и руководители столичных вузов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Об этом стало известно сегодня в ходе заседания президиума правительства столицы. О готовящемся мероприятии рассказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«По числу участников парад 2019 года может стать одним из самых массовых за всю историю: в нем примут участие 30 тысяч студентов из 50 вузов», - говорится в сообщении.

Мероприятие стартует в 14:30 и будет включать шествие колонн первокурсников, посвящение в студенты и исполнение гимна московского студенчества. Завершится мероприятие концертом «Зачетная Москва», который начнется в 17:00 на Поклонной горе. На нем выступят популярные молодежные исполнители.