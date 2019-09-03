РИАМО - 3 сен. Фестиваль циркового искусства в столице пройдет на 10 площадках в центре города, в рамках фестиваля будет организованно более 50 различных мастер-классов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства столицы первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк доложил о проведении фестиваля циркового искусства.

«Фестиваль циркового искусства, приуроченный к 100-летнему юбилею отечественного государственного цирка, пройдет на московских бульварах 14-15 сентября 2019 года. <…> На 10 площадках в центре столицы свое мастерство покажут профессиональные воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы и, конечно же, клоуны», — говорится в сообщении.

Для детей и взрослых организуют более 50 различных мастер-классов, посвященных цирковому искусству и созданию арт-объектов из воздушных шаров.

Гости фестиваля смогут примерить клоунские носы и научиться жонглировать, стать зрителями шоу мыльных пузырей и выступлений артистов уличного театра, посетить зеркальный лабиринт, комнату страха и воображариум.

«Погрузиться в мир науки поможет научное шоу «Чокнутый профессор», а для любителей животных будет организованна специальная фотозона «Мини-зоопарк», — добавляется в сообщении.

На площадках установят надувные городки и батуты, будут продавать леденцы и сладкую вату. Для детей организуют специальные гонки на самокатах и беговелах, катания на пони.

Гала-шоу фестиваля состоится 16 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре.