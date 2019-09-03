РИАМО - 3 сен. Следственный комитет Российской Федерации выступил с ходатайством об изменении меры пресечения для двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на официальном сайте ведомства.

Их предлагают перевести из заключения под домашний арест. Причиной для такого решения стали предполагаемые роли Жукова и Фомина в совершенном преступлении.

«Расследование указанного уголовного дела продолжается, следствием устанавливается роль каждого фигуранта в произошедших событиях», - говорится в сообщении.

Несогласованная акция протеста прошла в Москве 27 июля, ее участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму ряд незарегистрированных кандидатов. Во время митинга правоохранители задержали более 1 тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.