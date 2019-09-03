РИАМО - 3 сен. Оформление партии кормовых добавок, поступившей из Германии, приостановили в Подмосковье из-за ряда выявленных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы управлениея Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На складе временного хранения ООО «Автологистика» приостановлено оформление партии кормовых добавок весом 20,5 тонны, поступившей из Германии. Груз задержан», – говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что в транспортном средстве находилась кормовая добавка весом 2160 килограммов, на которую отсутствовал сертификат качества, выданный заводом-изготовителем.

Кроме того, при пересечении границы ЕАЭС в пункте пропуска в АС «Аргус» данный груз был некорректно списан по разрешению Россельхознадзора.