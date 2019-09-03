РИАМО - 3 сен. Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Данилу Беглеца к двум годам лишения свободы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«3 сентября 2019 года Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Беглеца Д.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», и назначении ему наказания в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

Ранее сам Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии.

Несогласованный митинг прошел в Москве 27 июля, участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму ряд незарегистрированных кандидатов. Во время акции задержали более 1 тысячи человек. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.