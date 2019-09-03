РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. В подмосковном Подольске более 20 домов остались без горячей воды до 5 сентября из-за капремонта магистральной теплотрассы, сообщается на сайте УК МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители, сообщаем, что с 3 по 5 сентября (включительно) остановлены ЦТП (Центральные тепловые пункты – ред.) №№3, 4, расположенные по улице Ленинградская, дома №№24Д и 12Д. Это произошло в связи с проведением капитального ремонта магистральной тепловой трассы. Горячая вода подаваться не будет в более 20 домов», – говорится в сообщении.

Без горячей воды остались дома №№ 3, 7, 11 по улице 43 Армии, дома №№27/2, 29, 29А, 29В, 31, 33, 35, 37, 39, 41/1, 41А по Красногвардейскому бульвару, дома №№10/8, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Ленинградская и дом №25 по Юбилейной улице.