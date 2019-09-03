РИАМО - 3 сен. Во время празднования Дня города 7 и 8 сентября облака над столицей могут разогнать, если будет плохая погода, к празднику в Москве украсят транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков доложил о готовности городских служб к празднованию Дня города.

«При необходимости 7 и 8 сентября 2019 года будут выполнены авиаработы по созданию благоприятных погодных условий над Москвой. Для этих целей могут быть задействованы 10 самолетов ВКС России и один самолет Росгидромета», — говорится в сообщении.

В честь Дня города празднично оформят транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, зоны особого городского и общественного значения, фестивальные площадки и места массовых гуляний, городские парки и парки по месту жительства.

Столичные мосты украсят 1724 флага. 417 декоративных флаговых конструкций установят в центре и округах города.

«Главной темой праздничного оформления станет 80-летие ВДНХ. В частности, на Тверской и Моховой, которые во время празднования станут пешеходными, установят уменьшенные копии знаменитых фонтанов ВДНХ: «Золотой колосс» (улица Тверская, в районе дома 17) и «Каменный цветок» (улица Моховая, дом 13, строение 1). Для любителей спорта на Тверской, дом 9, оборудуют небольшой памп-трек», — добавляется в сообщении.

Городские службы и спецтехника готовы к работе во время праздника.