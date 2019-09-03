РИАМО - 3 сен. С 05:30 7 сентября и до 01:00 9 сентября метро Москвы и МЦК будут работать в круглосуточном режиме безе перерывов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Наземный транспорт будет работать 7 сентября по расписанию выходного дня (будет изменено движение 29 маршрутов), а 8 сентября – по графику буднего дня (будет изменено движение 14 маршрутов). Также ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами», - говорится в сообщении.

Такие изменения позволят жителям и гостям Москвы свободно передвигаться по городу — они смогут встретить День города дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

Также движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию выходного дня без дневного перерыва. При этом будет действовать тактовый график с добавлением поездов и остановок.

Также 7 сентября парковка в зоне платного парковочного пространства будет платной, а 8 сентября — бесплатной.