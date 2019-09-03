РИАМО - 3 сен. Шесть новых стартовых площадок на территории Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов Москвы включили в программу реновации, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства принял постановление, которое расширяет перечень территорий для строительства многоквартирных домов под переселение жителей столицы по реновации.

«Решением правительства Москвы в указанный перечень включено шесть новых площадок общей площадью 100,4 тысячи квадратных метров жилья, расположенных в шести районах Москвы», — говорится в сообщении.

Так, площадка появится в районе Бескудниковский по адресу: Дмитровское шоссе, владение 93, корпус 2. В районе Останкинский будет участок по адресу: улица Годовикова, владение 10, корпус 1, корпус 2. В районе Богородское выделили площадь по адресу: Погонный проезд, напротив дома №23, корпус 3.

В Текстильщиках появится площадка по адресу: улица Артюхиной, владение 26 А. Сразу два участка расположатся на западе города: в районе Проспект Вернадского по адресу: улица Лобачевского, владение 62 и в районе Филевский Парк по адресу: Большая Филевская улица, владение 6.

Две из этих площадок – в районах Текстильщики (улица Артюхиной, владение 26А) и Проспект Вернадского (улица Лобачевского, владение 62) – располагаются на месте домов, которые расселяют по второй волне переселения в рамках реновации.

Ожидается, что строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 16 домов (1437 квартир) и предоставить комфортное жилье 3,6 тысячи москвичей.

Всего в программу реновации включена уже 351 стартовая площадка для строительства новых домов общей мощностью свыше пяти миллионов квадратных метров.