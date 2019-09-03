РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 сен. Фонари в рамках программы «Светлый город» установили вдоль 300-метровой пешеходной дорожки, соединяющей два микрорайона Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В рамках программы «Светлый город» проведено освещение пешеходной дорожки, соединяющей микрорайоны Чернево-2 и Губайлово. Фонари наружного освещения установлены вдоль всей пешеходной зоны протяженностью 300 метров», – говорится в сообщении.

По плану до конца текущего года мероприятия по организации уличного освещения пройдут на 17 участках в городском округе.

«Программа «Светлый город» реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева», – заключается в сообщении.