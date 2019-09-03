РИАМО - 3 сен. Сведения в отношении ООО «Трейд-капитал» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

МКУ «Территориальное управление «Пироговский» заключило с ООО «Трейд-капитал» контракт на оказание услуг по содержанию и обслуживанию уличного освещения.

«В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Трейд-капитал» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.