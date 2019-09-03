РИАМО - 3 сен. Столичные власти на заседании во вторник утвердили новую программу грантовой поддержки социальных проектов НКО и благотворительных фондов «Москва – добрый город», в рамках программы будет выдаваться 400 миллионов рублей грантов ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Гранты будут выделяться на реализацию социальных проектов, отвечающих следующим критериям: индивидуальный подход в оказании социальной помощи, проактивность, синергия, использование новых технологических решений», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что информационные системы столичного правительства накапливают «большие данные» о горожанах, а искусственный интеллект мониторит ситуацию, сигнализируя о том, что конкретная семья может нуждаться в помощи. Также мэрия будет предоставлять москвичам информацию о проектах НКО и благотворительных фондов и в то же время помогать НКО выходить к москвичам.

Выделение грантов будет осуществляться по итогам конкурса. Номинации поделены на семь тематических блоков – по целевым аудиториям и решению инфраструктурных задач (люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; семьи с детьми; лица, исключенные из социума (бездомные, бывшие заключенные); проекты продвижения системного волонтерства; проекты развития культуры благотворительности и взаимопомощи; проекты по профилактике социально опасных заболеваний, развитие и популяризация здорового образа жизни; проекты создания и продвижения «базы знаний» негосударственной системы помощи людям).

Программой предусмотрено три уровня грантов. «Малые» гранты в размере до 500 тысяч рублей предназначены для стартапов в социальной сфере с опытом работы до года и небольшим числом благополучателей. «Средние» гранты в размере от 500 тысяч до 5 миллионов рублей получат НКО и фонды с опытом работы более двух лет, чей вклад или объем привлеченных средств составит 5% бюджета проекта. «Большие» гранты в размере свыше 5 миллионов рублей предназначаются для НКО и фондов с опытом работы более трех лет, чей вклад или объем привлеченных средств составит 10% бюджета проекта.

Подробная информация о конкурсе грантов «Москва – добрый город» появится на странице департамента труда и социальной защиты населения.

Всего в столице в сфере социальной защиты населения работают свыше 1 тысячи некоммерческих организаций. Ожидается, что в сентябре 2019 года большинство из них примут участие в конкурсе «Москва – добрый город».