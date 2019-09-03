РИАМО - 3 сен. Более 1,3 тысячи сотрудников аварийных бригад будут дежурить в столице на День города, безопасность обеспечат 1,1 тысячи спасателей и сотрудников департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков доложил о готовности городских служб к празднованию Дня города.

«В преддверии Дня города, который пройдет в Москве 7 и 8 сентября 2019 года, проведена подготовка городских служб к проведению праздничных мероприятий. Организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства. Всего сформировано 1365 аварийных бригад», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Москве и департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы обеспечили готовность 1,1 тысячи сотрудников, 309 единиц спецтехники, 88 плавсредств и шести экипажей вертолетов, в том числе двух пожарных и четырех санитарных.

В местах массового пребывания горожан будут дежурить 620 сотрудников личного состава, 32 единицы пожарно-спасательной техники и 500 добровольцев.

На водных объектах будут дежурить до 80 спасателей в дежурных сменах, три катера и корабль.

При уточнении плана действий при возможных авариях и чрезвычайных ситуациях на 40% сократили расчетное время реагирования и устранения технологических нарушений. Были усилены аварийно-диспетчерские службы. Подготовлены 2,6 тысячи аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения. Усилены меры антитеррористической защиты объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Кроме того, усилили контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Столичный главк МЧС России взял под контроль все объекты, где будут отмечать День города. В местах массового пребывания усилили контроль за уборкой и вывозом мусора.

В местах массовых гуляний установят мобильные туалеты и временные мусорные контейнеры, в том числе для раздельного сбора мусора.