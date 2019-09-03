РИАМО - 3 сен. В Подмосковье за полгода произвели 189 тысяч тонн хлеба и хлебобулочной продукции, при этом в сутки в регионе потребляют 2,7 тонны, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье за шесть месяцев текущего года составил 189 тысяч тонн и порядка 50 тысяч тонн кондитерских изделий», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Основными поставщиками в регионе выступают хлебозавод «Коломенский», «Хлебозавод 28», «Фацер» «Настюша», «Черемушки» и «Щелковохлеб», а объем потребления хлебобулочных и хлеба в Подмосковье составляет 2,7 тонны. Всего в регионе насчитывается более 200 предприятий, работающих в данной сфере, в том числе 34 промышленных предприятия. При этом доля промышленных предприятий в общем объеме производства хлеба составляет 85%.

«Наибольшим спросом в Московском регионе пользуются хлеб и батоны из пшеничной муки – более 43,7 %, черный хлеб – 26,7 %, национальный хлеб — 7,1%, другие изделия – 22,5%. Также растет объем продаж диетических, зерновых и национальных хлебобулочных изделий», - сказал Разин.

Он также напомнил, что за прошлый год в Московской области произвели 372,9 тысячи тонн хлебобулочных изделий и 105,5 тысяч тонн кондитерских изделий.